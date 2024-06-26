Де Брейне: «Игроки Бельгии полностью выложились во всех трех матчах»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Украины.

Встреча прошла на стадионе «Штутгарт Арена» и завершилась со счетом 0:0. Де Брейне был признан лучшим игроком матча.

«Мы полностью выложились во всех трех матчах. Команда продолжала бегать до 95-й минуты. Все хотят выигрывать матчи, и мы пытались сделать это на поле, но не получилось. У нас было тяжелое начало в первой игре. Украина — сложный соперник, и они тоже были опасны. Мы пытались выиграть эту встречу, и у нас были возможности забить гол до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать с угловым, потому что знали, что можем пропустить гол, и тогда вылетим из турнира. На Евро иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно быть сообразительным, и сегодня я хотел быть именно таким», — приводит пресс-служба УЕФА слова футболиста.

Команда Доменико Тедеско с 4 очками заняла второе место в турнирной таблице группы Е и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала чемпионата Европы бельгийцы сыграют против Франции. Матч состоится 1 июля в Дюссельдорфе.