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Вилья — о Морате: «Он заслужил, чтобы мы восхищались им»

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Лучший бомбардир в истории сборной Испании Давид Вилья прокомментировал выступления форварда национальной команды Альваро Мораты.

«Меня Мората убеждает в своих качествах с тех пор, как он стал футболистом. За все, что им сделано, он заслужил, чтобы мы восхищались им», — приводит слова Вильи интернет-издание Mundo Deportivo.

Мората занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании (36). Больше него забили лишь Фернандо Торрес (38), Рауль (44) и Вилья (59).

В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 «красная фурия» сыграет с Грузией. Матч пройдет 30 июня в Кельне.

Альваро Мората
Футбол
Евро-2024
Давид Вилья
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