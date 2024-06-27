Вилья — о Морате: «Он заслужил, чтобы мы восхищались им»

Лучший бомбардир в истории сборной Испании Давид Вилья прокомментировал выступления форварда национальной команды Альваро Мораты.

«Меня Мората убеждает в своих качествах с тех пор, как он стал футболистом. За все, что им сделано, он заслужил, чтобы мы восхищались им», — приводит слова Вильи интернет-издание Mundo Deportivo.

Мората занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании (36). Больше него забили лишь Фернандо Торрес (38), Рауль (44) и Вилья (59).

В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 «красная фурия» сыграет с Грузией. Матч пройдет 30 июня в Кельне.