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Давид Алаба рассказал, как Австрия сыграет с Нидерландами

05:36

Капитан сборной Австрии Давид Алаба перед матчем Евро-2020 против Нидерландов отметил, что нужно будет отдать все силы ради победы. В первом туре австрийцы проиграли Македонии (1:3).

«Мы знаем, что нам будет ничуть не проще, чем в первом матче, но надо оставаться верным плану и отдать все силы ради победы. Нидерланды — сильная команда с индивидуально сильными футболистами топ-класса. Мы их тщательно изучили, но хотим играть исходя из своих сильных качеств», — цитирует пресс-служба УЕФА Алабу.

Матч Нидерланды — Австрия состоится сегодня, 17 июня. Начало — 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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Евгений Козинов все материалы автора
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