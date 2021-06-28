Датские полицейские веселились вместе с хорватами в Копенгагене

Хорватские болельщики перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Испанией массово собрались в Копенгагене.

В социальных сетях опубликовали видео того, как они проводили время. Датские полицейские не только не препятствовали им, но и веселились вместе с ними.

Матч Хорватия — Испания начался в Копенгагене в 19.00 по московскому времени.