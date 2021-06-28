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Датские полицейские веселились вместе с хорватами в Копенгагене

19:31
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Хорватские болельщики перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Испанией массово собрались в Копенгагене.

В социальных сетях опубликовали видео того, как они проводили время. Датские полицейские не только не препятствовали им, но и веселились вместе с ними.

Матч Хорватия — Испания начался в Копенгагене в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля