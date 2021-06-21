Датские болельщики освистали сборную России во время выхода игроков на поле

Болельщики освистали футболистов сборной России во время выхода на поле перед началом матча B Евро-2020 с Данией.

Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен», начало — в 22.00 (мск).

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице перед сегодняшней игрой. Дания — 0 баллов и четвертое место. Лидирует в квартете — Бельгия (6), Финляндия (3) — третья.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.