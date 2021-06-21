Датские болельщики освистали сборную России во время выхода игроков на поле
21:54
Болельщики освистали футболистов сборной России во время выхода на поле перед началом матча B Евро-2020 с Данией.
Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен», начало — в 22.00 (мск).
Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице перед сегодняшней игрой. Дания — 0 баллов и четвертое место. Лидирует в квартете — Бельгия (6), Финляндия (3) — третья.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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