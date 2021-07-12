Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дасаев считает, что Доннарумма заслужил звание лучшего игрока Евро-2020

13:06
Теги:

Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о голкипере команды Италии Джанлуиджи Доннарумме, который был признан лучшим игроком Евро-2020.

11 июля сборная Италии победила в финале турнира Англию (1:1, по пенальти — 3:2).

«Игра была чуть скучноватая, но это было понятно — и англичане, и итальянцы хотели надежно сыграть в обороне, и они это сделали, матч дошел до 11-метровых. Считаю, две команды заслуживали победы, но пенальти, сами знаете, это жребий, тут кому повезет, и на данный момент повезло итальянцам.

Доннарумма хорошо сыграл — два удара с пенальти отразил, да и весь чемпионат он сыграл хорошо, заслужил звание лучшего игрока», — приводит слова Дасаева ТАСС.

Доннарумма стал первым вратарем в истории, которого признали лучшим игроком чемпионата.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11881233

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия по пенальти обыграла Англию и стала победителем Евро-2020
Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 72 миллиона долларов
Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года