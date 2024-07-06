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Дасаев: «На Евро-2024 мне очень понравился Доннарумма»

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев назвал лучшего голкипера на чемпионате Европы-2024.

«Все голкиперы неплохие на чемпионате Европы. Вратарь Турции хороший матч показал с Австрией, но мне очень понравился на турнире Доннарумма, он один из лучших игроков. Итальянский вратарь смог в очередной раз подтвердить свой статус.

Чтобы в «ПСЖ» Сафонов стал первым номером, ему нужно доказывать. Доннарумма доказывал и доказывает еще, а Матвею надо подтверждать. Желаю удачи, у Сафонова есть силы переиграть его", — сказал Дасаев Metaratings.

Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» в июне 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, контракт подписан на пять лет — до 2029 года. В прошлом сезоне основным голкипером французского клуба был Джанлуиджи Доннарумма.

Источник: Metaratings.ru
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Ринат Дасаев
Евро-2024
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