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12 июля, 23:25

Дасаев назвал де ла Фуэнте лучшим тренером Евро-2024

Виктория Кравченко
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Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев рассказал, что думает об играх сборных на Евро-2024. Он также назвал лучшего тренера турнира.

«Самая запоминающаяся команда Евро — Испания. Они в хорошей форме и спокойно могут стать чемпионами. У них есть Ямаль — 16-летний игрок. Но сказать, что он сейчас лучший на чемпионате Европы — трудно. Главное, парень неплохой. У них такая команда, что даже молодым доверяют.

Лучший тренер — де ла Фуэнте, который еще и мой друг. Мы с ним два года играли в «Севилье» и до сих пор дружим, даже приглашал его на празднование 60-летия. С ним Испания стала играть в другой футбол. Раньше они катали мяч без опасных моментов, без ударов, а здесь стараются атаковать. Они используют разрезные передачи, которые быстро отрезают 3-4 игроков. Есть хорошие вингеры. Это и отличает эту Испанию», — цитирует Дасаева Sport24.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля, в котором сыграют Испания и Англия.

Источник: https://sport24.ru/football/news-664574-rinat-dasayev-nazval-luchshego-trenera-yevro-ranshe-oni-katali-myach-s-nim-stali-igrat-v-drugoy-futbol
Ринат Дасаев
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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