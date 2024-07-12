Дасаев назвал де ла Фуэнте лучшим тренером Евро-2024

Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев рассказал, что думает об играх сборных на Евро-2024. Он также назвал лучшего тренера турнира.

«Самая запоминающаяся команда Евро — Испания. Они в хорошей форме и спокойно могут стать чемпионами. У них есть Ямаль — 16-летний игрок. Но сказать, что он сейчас лучший на чемпионате Европы — трудно. Главное, парень неплохой. У них такая команда, что даже молодым доверяют.

Лучший тренер — де ла Фуэнте, который еще и мой друг. Мы с ним два года играли в «Севилье» и до сих пор дружим, даже приглашал его на празднование 60-летия. С ним Испания стала играть в другой футбол. Раньше они катали мяч без опасных моментов, без ударов, а здесь стараются атаковать. Они используют разрезные передачи, которые быстро отрезают 3-4 игроков. Есть хорошие вингеры. Это и отличает эту Испанию», — цитирует Дасаева Sport24.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля, в котором сыграют Испания и Англия.