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Сегодня, 07:27

Дармиан прокомментировал поражение Италии от Швейцарии

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Италии Маттео Дармиан извинился перед болельщиками после поражения команды от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда покинула турнир.

«Трудно назвать причины поражения. Вылетать всегда трудно. Мы должны принести извинения нашим фанатам. Сейчас мне больше нечего сказать», — цитирует Дармиана пресс-служба УЕФА.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Маттео Дармиан
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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