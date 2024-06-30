Дармиан прокомментировал поражение Италии от Швейцарии
Защитник сборной Италии Маттео Дармиан извинился перед болельщиками после поражения команды от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда покинула турнир.
«Трудно назвать причины поражения. Вылетать всегда трудно. Мы должны принести извинения нашим фанатам. Сейчас мне больше нечего сказать», — цитирует Дармиана пресс-служба УЕФА.
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.
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