Дармиан прокомментировал поражение Италии от Швейцарии

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан извинился перед болельщиками после поражения команды от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда покинула турнир.

«Трудно назвать причины поражения. Вылетать всегда трудно. Мы должны принести извинения нашим фанатам. Сейчас мне больше нечего сказать», — цитирует Дармиана пресс-служба УЕФА.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.