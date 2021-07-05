Дарида завершил карьеру в сборной Чехии

Полузащитник «Герты» Владимир Дарида объявил об завершении выступления в сборной Чехии.

«Мы попрощались со сборной на Евро. После я попрощался с товарищами по команде, в которой имел честь быть капитаном, потому что в последний раз я надел майку национальной сборной. Им было непросто мне что-то сказать, и они не пишут даже сейчас, но после долгих раздумий я решил завершить карьеру в сборной», — сказал Дарида.

30-летний капитан чешской команды провел в сборной 76 матчей, в которых забил 8 голов. Также Дарида провел 4 матча на Евро, где Чехия дошла до 1/4 финала.