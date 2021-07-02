Дарида не считает сборную Чехии фаворитом матча с Данией в 1/4 финала Евро
Полузащитник сборной Чехии Владимир Дарида заявил, что не считает свою команду фаворитом матча 1/4 финала Евро с Данией.
«Сборная Дании звучит не так мощно, как сборная Нидерландов, но мы прекрасно понимаем, насколько сильная это команда. Кажется, она идет десятой в мировом рейтинге. Мы не считаем себя фаворитами, но хотим добиться успеха», — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.
Матч Чехия — Дания состоится 3 июля в Баку. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-12a4fbd8982a-47301c3e0a82-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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