Дания забила третий гол ударом из-за штрафной. Больше на Евро было только у Франции и Бельгии
Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Уэльса.
На 27-й минуте Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошел до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол.
Датчане забили уже третий мяч на этом Евро дальним ударом. Больше голов ударами из-за пределов штрафной на одном чемпионате Европы забивали только Франция (5 голов, Евро-1984) и Бельгия (4 гола, Евро-2016).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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