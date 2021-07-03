Дания вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 1992 года
Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинале датчане победили Чехию (2:1).
1992 — Denmark have reached the semi-final stage of the European Championship for the first time since 1992, with their 29 year gap between last four appearances the longest in the history of the competition. Patience. #CZEDEN #EURO2020— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021
В последний раз команда доходила до этой стадии в 1992 году. Тогда сборная Дании стала чемпионом Европы.
Как сообщает Opta, датчане вышли в 1/2 финала 29 лет спустя. Это самый длинный промежуток между двумя выходами в полуфинал в истории турнира.
Следующим соперником датчан станет победитель матча Украина — Англия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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