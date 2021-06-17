Дания выигрывает у Бельгии после первого тайма матча Евро-2020

После первого тайма матча Евро-2020 Дания — Бельгия датчане ведут со счетом 1:0.

Единственный на данный момент мяч забил Юссуф Поульсен. Он отличился уже на второй минуте.

На десятой минуте команды провели акцию в поддержку полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил сердечный приступ во время предыдущего матча.

В первом туре бельгийцы обыграли Россию (3:0), а датчане уступили Финляндии (0:1).