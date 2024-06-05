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Сегодня, 18:00

Дания — Швеция: смотреть трансляцию матча сборных

Дания сыграет против Швеции в товарищеском матче 5 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Дании.
Фото AFP

Сборные Дании и Швеции сыграют между собой в товарищеском матче. на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене, Дания. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Дания — Швеция будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 20.00 мск.

Сборная Дании успешно квалифицировалась на Евро-2024. Датчане попали в группу С и сыграют с сербами, англичанами и словенцами. Шведская сборная на чемпионат Европы не вышла.

Последняя очная игра противников закончилась со счетом 2:0 в пользу Дании.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Швеции по футболу
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