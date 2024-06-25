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Дания — Сербия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Дания сыграет с Сербией на чемпионате Европы по футболу 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кристиан Эриксен (сборная Дании).
Фото Reuters

Сборные Дании и Сербии встретятся в матче группы С на чемпионате Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями противостояния Дания — Сербия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Дании заработала два очка и идет на втором месте в группе С. Сербы с одним баллом занимают четвертую строчку в квартете.

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Дания
Сербия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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