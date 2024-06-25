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Сегодня, 21:50

Дания — Сербия: началась трансляция матча Евро-2024

Дания сыграет с Сербией на чемпионате Европы по футболу 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кристиан Эриксен (сборная Дании).
Фото Reuters

На онлайн-сервисе «Okko Спорт» началась трансляция матча группы С на Евро-2024 между Данией и Сербией. Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Матч начнется в 22.00 мск.

Текстовая онлайн-трансляция встречи уже началась на сайте «СЭ». Ключевые события противостояния Дания — Сербия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В истории личных встреч команды встречались семь раз в рамках официальных игр. Четыре раза отмечали победу датчане (2:0, 3:1: 2:1, 5:0), три раза были сильнее сербы (2:0, 2:1, 2:1).

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Дания
Сербия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
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