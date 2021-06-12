Дания превзошла Финляндию по ударам со счетом 23:1

Сборная Дании проиграла команде Финляндии со счетом 0:1 в матче Евро-2020.

Победный гол на забил нападающий Йоэль Похьянпало. При этом это был единственный удар финской команды в матче.

Дания нанесла 23 удара по воротам соперника. Шесть из них пришлись в створ.

На 74-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти при счете 0:1 в пользу финнов.