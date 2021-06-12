Дания превзошла Финляндию по ударам со счетом 23:1
Сборная Дании проиграла команде Финляндии со счетом 0:1 в матче Евро-2020.
Победный гол на забил нападающий Йоэль Похьянпало. При этом это был единственный удар финской команды в матче.
Дания нанесла 23 удара по воротам соперника. Шесть из них пришлись в створ.
На 74-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти при счете 0:1 в пользу финнов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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