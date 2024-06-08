Гол Холанна не спас сборную Норвегии от поражения в матче с Данией
Сборная Дании в товарищеском матче одержала победу над Норвегией — 3:1.
Счет на 12-й минуте открыл полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг. Девять минут спустя преимущество увеличил Янник Вестергор.
На 72-й минуте норвежцы сократили отставание в счете благодаря голу Эрлина Холанна. Окончательный счет в концовке установил Юссуф Поульсен.
Сборная Дании сыграет на Евро-2024. Датчане попали в группу C, где встретятся со Словенией (16 июня), Англией (20 июня) и Сербией (25 июня).
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