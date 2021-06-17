Сегодня, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 между командами Дании и Бельгии. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе В с такими сборными, как Россия и Финляндия. С случае победы датчан в сегодняшней встрече, у всех участников группы будет по три очка.

В рамках Евро команды встречались пять раз, однако последний очный матч датирован 1995 годом. В личном противостоянии у Дании пока перевес — 3 победы против двух у бельгийцев.

За матчем Дания — Бельгия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».

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