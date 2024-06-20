Англия и Дания в последний раз играли на Евро-2020

20 июня сборные Англии и Дании сыграют во Франкфурте-на-Майне (Германия) в матче группы C чемпионата Европы-2024. Он начнется в 19.00 мск. До этой встречи национальные команды играли друг с другом 24 раза.

На счету сборной Англии 14 побед в личных встречах, а у датчан — пять. Еще пять игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 42:25 в пользу английской команды.

В последний раз сборные Англии и Дании встречались 7 июля 2021 года. Тогда в матче 1/2 финала Евро-2020 команда Гарета Саутгейта обыграла датчан со счетом 2:1. Победный гол забил форвард Харри Кейн.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Дания — Англия. В матч-центре будут доступны ключевые события матча чемпионата Европы-2024.

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи турнира пройдут в десяти городах Германии на полях десяти стадионов. Финальный матч состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион».