Дания — Англия: Эриксен и Кейн выйдут с первых минут

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Стали известны стартовые составы сборных Дании и Англии на матч группового турнира чемпионата Европы-2024.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Меле, Кристиансен, Юльманн, Хейбьерг, Эриксен, Винн, Хейлунн.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Александр-Арнолд, Райс, Сака, Фоден, Беллингем, Кейн.

В первом туре Дания сыграла вничью со Словенией (1:1), Англия обыграла Сербию (1:0).

Встреча пройдет во Франкфурте и начнется в 19.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.