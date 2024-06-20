Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между Данией и Англией. Матч проходит на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия).

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Дания — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатная видеотрансляция уже началась на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (необходима платная подписка).

В истории личных встреч соперники играли между собой 15 раз. Англичане праздновали победу восемь раз, датчане сильнее были четырежды. Еще три матча завершились вничью.

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