Данилу назвал причины поражения Португалии от Грузии в матче Евро-2024

Защитник сборной Португалии Данилу прокомментировал порадение от Грузии (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Главный урок — в том, что недооценивать нельзя ни одного игрока. Мы знали, что Грузия сильна, играет плотно, использует контратаки. Мы позволили ей так играть, и она дважды забила. Ей было в такой игре вполне комфортно», — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.