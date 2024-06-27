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Сегодня, 14:23

Кирицэ о шансах Румынии пройти Нидерланды в 1/8 финала Евро: «Нет ничего невозможного»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Экс-защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в разговоре с «СЭ» высказался о шансах сборной Румынии пройти Нидерланды в матче 1/8 финала Евро-2024.

«В футболе много сюрпризов, у Румынии есть небольшой шанс. Пройти такую сильную команду, как Нидерланды, будет сложно, но нет ничего невозможного», — сказал Кирицэ «СЭ».

Сборная Румынии заняла первое место в группе E, набрав четыре очка в трех встречах. В матче 1/8 финала команда Эдварда Йордэнеску встретится с Нидерландами 2 июля.

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
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