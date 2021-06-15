Дани Ольмо считает, что сборная Испании заслужила гораздо большего в матче со Швецией

Форвард сборной Испании Дани Ольмо подвел итоги матча Евро-2020 против Швеции (0:0).

«Мы заслужили гораздо большего. Но ответ — просто продолжать работать. Мы должны продолжать играть в таком ключе. Надо признать, что если вы не забиваете, вы не побеждаете, как бы хорошо вы ни играли. Надеюсь, фанаты нас поддержат», — приводит слова Ольмо официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.