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Сегодня, 22:38

Дани Ольмо признан лучшим игроком матча Испания — Германия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо стал лучшим игроком матча против Германии (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024, сообщается на сайте УЕФА.

26-летний испанец забил и отдал голевую передачу. Полузащитник на восьмой минуте заменил Педри, получившего травму.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция. Германия вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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