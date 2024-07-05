Дани Ольмо признан лучшим игроком матча Испания — Германия

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо стал лучшим игроком матча против Германии (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024, сообщается на сайте УЕФА.

26-летний испанец забил и отдал голевую передачу. Полузащитник на восьмой минуте заменил Педри, получившего травму.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция. Германия вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.