Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча с Хорватией на Евро-2020

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо рассказал о готовности команды к матчу с Хорватией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Луис Энрике хорошо знает сборную Хорватии. Если он спросит мое мнение, я отвечу. Я играл с большинством хорватских футболистов.

Хорватия и Испания заслуженно вышли в 1/8 финала. Не думаю, что есть явный фаворит. Я бы не сказал 50 на 50. На 100 процентов поддерживаю команду вне зависимости от того, ставит меня тренер в состав или нет. Работаю изо всех сил, чтобы быть в наилучшей форме, когда понадоблюсь", — цитирует Ольмо на пресс-конференции.

Матч Хорватия — Испания состоится завтра, 28 июня. Начало — в 19:00 мск.