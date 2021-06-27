Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча с Хорватией на Евро-2020
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо рассказал о готовности команды к матчу с Хорватией в 1/8 финала чемпионата Европы.
«Луис Энрике хорошо знает сборную Хорватии. Если он спросит мое мнение, я отвечу. Я играл с большинством хорватских футболистов.
Хорватия и Испания заслуженно вышли в 1/8 финала. Не думаю, что есть явный фаворит. Я бы не сказал 50 на 50. На 100 процентов поддерживаю команду вне зависимости от того, ставит меня тренер в состав или нет. Работаю изо всех сил, чтобы быть в наилучшей форме, когда понадоблюсь", — цитирует Ольмо на пресс-конференции.
Матч Хорватия — Испания состоится завтра, 28 июня. Начало — в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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