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Ольмо: «Мне абсолютно неважно, с кем мы сыграем в финале — с Англией или Нидерландами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Теперь мы действительно близки. В одном шаге. У нас невероятная команда, но мы много работали, чтобы добиться всего этого. И мы полностью заслужили место в финале. Мне абсолютно неважно, с кем мы сыграем — с Англией или Нидерландами», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036209--spain-vs-france/
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Дани Ольмо
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