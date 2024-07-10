Ольмо: «Мне абсолютно неважно, с кем мы сыграем в финале — с Англией или Нидерландами»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Теперь мы действительно близки. В одном шаге. У нас невероятная команда, но мы много работали, чтобы добиться всего этого. И мы полностью заслужили место в финале. Мне абсолютно неважно, с кем мы сыграем — с Англией или Нидерландами», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.