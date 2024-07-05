Карвахаль: «У меня отличное предчувствие перед матчем с Германией»

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 против Германии.

«Мы постараемся выполнить свою работу. Мы почувствуем поддержку всех испанских болельщиков на стадионе и всех, кто смотрит дома. В таких матчах нужно уметь терпеть, когда соперники играют лучше. Нам нужно использовать свои шансы и позволять им создавать как можно меньше моментов.

У меня отличное предчувствие. По моим товарищам по команде я вижу, что все раскрепощены. Мы знаем, что нам нужно показать отличную игру, чтобы победить, но я вижу уверенную в себе команду. И заряженную энергией команду. Шансы 50 на 50, в этом матче детали будут иметь решающее значение», — цитирует пресс-служба УЕФА Карвахаля.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.