Далич: «Все списали Хорватию со счетов, и это должно добавить нам мотивации»
06:23
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об ожиданиях от матча третьего тура Евро-2020 с Шотландией.
«Все списали со счетов сборную Хорватии. Это служит нам мотивацией. Сборная заслуживает поддержки за работу, которую мы проделали раньше, и у нас еще есть шанс.
Шотландия могла бы сыграть против Чехии более удачно, у них было много моментов, а с Англией они показали мотивацию и характер и против нас сыграют с тем же настроем», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.
У Хорватии одно очко и 3-я позиция. В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.
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