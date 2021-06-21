Далич: «Все списали Хорватию со счетов, и это должно добавить нам мотивации»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об ожиданиях от матча третьего тура Евро-2020 с Шотландией.

«Все списали со счетов сборную Хорватии. Это служит нам мотивацией. Сборная заслуживает поддержки за работу, которую мы проделали раньше, и у нас еще есть шанс.



Шотландия могла бы сыграть против Чехии более удачно, у них было много моментов, а с Англией они показали мотивацию и характер и против нас сыграют с тем же настроем», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

У Хорватии одно очко и 3-я позиция. В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.