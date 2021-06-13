Далич рассказал о настрое команды на матч Хорватии с Англией
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об ожиданиях от матча первого тура Евро-2020 с Англией.
«Я выберу самый лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся. Сборная Англия очень быстрая, она агрессивно действует в атаке, это топ-команда. Нужна надежная игра сзади, но мячом нужно дорожить и пытаться контратаковать», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.
Матч первого тура групповой стадии Евро-2020 Англия — Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня. Начало — в 16.00 (мск). Англичане и хорваты попали в одну группу к Шотландии и Чехии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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