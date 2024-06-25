Далич: «Мы не можем повлиять на выход в плей-офф, все было в руках Хорватии»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Италии (1:1).

«Хорватские игроки были хороши, особенно в первом тайме. Мы не пропустили ни одного гола, чего нам не удалось сделать в матчах с Испанией и Албанией. Могу только поздравить ребят с отличным боем. Мы пропустили два пенальти, пропустили два гола в компенсированное время, вот и все. Шансы на то, чтобы выйти в плей-офф? Мы не можем на это повлиять, ситуация была в наших руках. Спасибо людям, которые поддерживали нас, мне их жаль, больше всего я разочарован из-за этого», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

На 90+8-й минуте форвард Маттиа Дзакканьи принес Италии ничью.

Команда Лучано Спаллетти набрала 4 очка и вместе с Испанией (9) напрямую вышла в плей-офф Евро-2024. Хорватия набрала 2 очка и заняла третье место в группе B.