Далич назвал причину поражения сборной Хорватии в матче с Англией на Евро-2020
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении команды от Англии (0:1) в первом туре группового этапа Евро-2020.
«Поздравляю Англию с победой, а также хочу поблагодарить своих игроков. Это был сложный матч, было жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого более или менее удалось выровнять игру. Затем допустили ошибку. В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.
Мы мало чего показали хорошего в нападении, но в конце концов мы встречались с самой Англией! Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадеживает меня. В следующих встречах сыграем лучше», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА со ссылкой на HRT.
Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов — ноль очков. В следующем туре 18 июня Хорватия сыграет с Чехией, а Англия с Шотландией.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024451--england-vs-croatia/
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