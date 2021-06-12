«Что это было?» Реакция на первый гол Бельгии в ворота России
Пользователи Twitter отреагировали на первый гол сборной Бельгии в ворота сборной России в матче Евро-2020. На десятой минуте счет открыл Ромелу Лукаку.
Виктория Лопырева: «Что это было?»
Что это было? ?— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) June 12, 2021
Андрей Кузичев: «Уникальный ляп в ситуации, когда был офсайд».
Уникальный ляп в ситуации, когда был офсайд ?— Андрей Кузичев (Andrey Kuzichev) (@Andy73sr) June 12, 2021
Держи передачу: «Мы просто не слишком активно показывали, что был офсайд и судьи нас не послушали».
Мы просто не слишком активно показывали, что был офсайд и судьи нас не послушали.— Держи передачу (@Boogaard2) June 12, 2021
Сергей Саранча: «Семеееноов!!!»
Семеееноов!!!— Сергей Саранча ? (@Kurufin1) June 12, 2021
Andref: «Так ошибиться еще надо уметь».
Так ошибиться ещё уметь надо— Andref (@Andref727) June 12, 2021
После первого тайма бельгийцы ведут со счетом 2:0. Второй мяч забил Тома Менье.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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