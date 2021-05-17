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Чорлука заявил, что может вернуться в «Локомотив» в роли тренера

15:32
Ведран Чорлука. Фото Никита Успенский., «СЭ»
Ведран Чорлука. Фото Никита Успенский., «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, какие обязанности будет выполнять в тренерском штабе сборной Хорватии.

«Вчера я провел последний матч за «Локомотив». Это было непростой день, но сегодня мне уже намного легче.

Приглашение в тренерский штаб сборной поступило давно. Для меня это огромная честь. Я будут помогать готовиться команде к чемпионату Европы и поеду в составе тренерского штаба на турнир.

Посмотрим, что случится потом. Я планировал пойти на тренерские курсы. В московском клубе мне сказали, что тоже будут рады меня видеть», — цитирует Чорлуку Sportske Novosti.

Чорлуке 35 лет, он выступал за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок.

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