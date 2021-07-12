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«Чистая правда». Манчини выложил пост в Twitter после победы на Евро-2020

02:13
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выложил новый пост в Twitter после победы на Евро-2020.

«Чистая правда», — коротко написал итальянец.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года