«Чистая правда». Манчини выложил пост в Twitter после победы на Евро-2020
02:13
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выложил новый пост в Twitter после победы на Евро-2020.
«Чистая правда», — коротко написал итальянец.
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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