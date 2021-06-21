Чилуэлл и Маунт изолированы от футболистов сборной Англии из-за угрозы коронавируса

Защитник Бен Чилуэлл и полузащитник Мейсон Маунт были изолированы от состава сборной Англии по футболу в качестве предосторожности. Такое решение было принято после контакта игроков с хавбеком сборной Шотландии Билли Гилмором, ранее он сдал положительный тест на коронавирус.

При этом в заявлении официального Twitter сборной Англии говорится, что все проведенные тесты на covid-19 в команде в понедельник дали отрицательные результаты.

Маунт и Чилуэлл временно будут держаться подальше от остальных игроков сборной Англии. Дальнейшее решение по футболистам будет принято после консультации со Службой общественного здравоохранения Великобритании (PHE).

18 июня англичане сыграли вничью против шотландцев (0:0). 22 июня команда Гарета Саутгейта проведет матч с Чехией.