Черышев: «В матче Испании и Франции будет много осторожности и дисциплины в обороне»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

«Смотрите, мы сначала рассуждали об Испании и Германии. Говорили, что Испания ни разу не побеждала команду хозяев. Были слова о том, что игра Испании и Германии достойна финала, и вдруг нам попадается матч такого же уровня. В этой игре будет много осторожности и дисциплины в обороне. Шанс, который будет у ворот соперника, надо обязательно использовать», — сказал Черышев «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе Allianz Arena (Мюнхен, Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Абустин