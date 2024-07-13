Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:59

Черышев считает, что в финале Евро-2024 нет фаворита

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спортинга» (Хихон), «Бургоса» и «Аранхуэса» Дмитрий Черышев отметил, что вышедшие в финал Евро-2024 сборные Испании и Англии являются абсолютно равными по уровню командами.

«В финале чемпионата Европы нет фаворита. Команды по уровню абсолютно одинаковые, имеют очень хороших игроков. Кто меньше ошибется и грамотнее сыграет в обороне, тот и выиграет. Говорят, что сборная Испании показывает зрелищный футбол, а англичане играют скучно, но в финале, я думаю, обе команды будут играть аккуратно Меня очень удивила сборная Испании: если раньше она все время владела мячом, давала играть сопернику только на контратаках, то теперь испанцы сами, когда нужно, обороняются», — цитирует Черышева ТАСС.

Финал Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 мск.

Источник: ТАСС
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Дмитрий Черышев
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Игрок сборной Англии Александр-Арнолд встречается с дочерью Джуда Лоу
Матвей Сафонов обвинил бывшую жену в краже контракта
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Мейра ожидает фантастической игры от Англии и Испании в финале Евро-2024
Игнатьев: «Я ставлю на испанцев в финале Евро-2024»
Гунько: «В финале Евро буду симпатизировать испанцам»
У гостиниц сборных Англии и Испании усилили меры безопасности перед финалом Евро-2024
Финал Евро 2024 Испания — Англия: основная информация — время начала, где смотреть и прогнозы
В сборной Испании испекли торт в честь 17-летия Ямаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «Я ставлю на испанцев в финале Евро-2024»

Мейра ожидает фантастической игры от Англии и Испании в финале Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости