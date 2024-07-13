Черышев считает, что в финале Евро-2024 нет фаворита

Бывший нападающий «Спортинга» (Хихон), «Бургоса» и «Аранхуэса» Дмитрий Черышев отметил, что вышедшие в финал Евро-2024 сборные Испании и Англии являются абсолютно равными по уровню командами.

«В финале чемпионата Европы нет фаворита. Команды по уровню абсолютно одинаковые, имеют очень хороших игроков. Кто меньше ошибется и грамотнее сыграет в обороне, тот и выиграет. Говорят, что сборная Испании показывает зрелищный футбол, а англичане играют скучно, но в финале, я думаю, обе команды будут играть аккуратно Меня очень удивила сборная Испании: если раньше она все время владела мячом, давала играть сопернику только на контратаках, то теперь испанцы сами, когда нужно, обороняются», — цитирует Черышева ТАСС.

Финал Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 мск.