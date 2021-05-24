Черышев присоединится к сборной России вечером, Миранчук и Головин приедут завтра
12:35
Сборная России продолжает подготовку в Австрии к старту чемпионата Европы. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединится к национальной команде вечером 24 мая.
25 мая в расположение команды прибудут хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии
(Севастиан Терлецкий)
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