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Черышев присоединится к сборной России вечером, Миранчук и Головин приедут завтра

12:35
Денис Черышев. Фото ФК «Валенсия».
Денис Черышев. Фото ФК «Валенсия».
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Сборная России продолжает подготовку в Австрии к старту чемпионата Европы. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединится к национальной команде вечером 24 мая.

25 мая в расположение команды прибудут хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры