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Черышев: «Сила испанской молодежи даст результат в матче с Францией на Евро»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» высказался о травмах и дисквалификациях игроков сборной Испании перед игрой 1/2 финала чемпионата Европы с Францией.

«У сборной Испании есть дерзкая молодежь, много быстрых футболистов. Конечно, отсутствие любого игрока — это потеря. Особенно на таком важном турнире, когда игры идут практически два дня на третий. Это очень сложно: физически поддерживать команду, настроиться и просмотреть соперника. Здесь много разных нюансов. Но все-таки, я думаю, что сила молодежи, этих быстрых, техничных и амбициозных футболистов даст результат», — сказал Черышев «СЭ».

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборной Испании придется обойтись без защитников Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана. Оба в четвертьфинале с Германией (2:1) заработали дисквалификацию. Также травму получил полузащитник Педри. Из-за растяжения боковых связок колена он пропустит оставшуюся часть турнира.

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе Allianz Arena (Мюнхен, Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Дмитрий Черышев
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