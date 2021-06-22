Черышев: «Обидно покидать Евро, так толком и не успев в нем поучаствовать»

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после вылета команды и высказался после вылета команды с Евро-2020.

«Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нем поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.



Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай Бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Черышев.

Напомним, в групповом трунире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Бельгии (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.