Червиченко: «Сборная Украины посильнее нашей команды. В очной встрече они бы нас обыграли»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной Украины над Македонией (2:1) на групповом турнире Евро-2020.

«Нападение у Украины точно лучше, чем у нас. Малиновский и Ярмоленко — это два прекрасных нападающих. У нас, к сожалению, таких нет. Вообще команда двигается быстрее, веселее и играет пожестче. Честно говоря, мне кажется, сборная Украины посильнее нашей сборной будет. Чего нам не хватает? Может, тренера, у которого был золотой мяч. Не думаю, что сборная Украины может на что-то серьезное претендовать. Конечно, их уровень повыше нашего, но не сильно.

Мне кажется, из группы они могут выйти. На фарте, возможно, еще один круг пройдут, но не более. Нашей сборной не хватает скорости. Мы финнов гоняли 20-30 минут. К 60-й минуте команда остановилась, а Финляндия перехватила инициативу. Черчесов должен был добавлять скорости, но он этого не делал. Набрал кучу быстрых полузащитников, которых не собирается выпускать. Опять же возвращаемся к проблеме тренера", — сказал Червиченко.

Червиченко также считает, что сборная Украины обыграла бы Россию в очной встрече на Евро-2020.

«Если объективно, то украинцы, скорее всего, победят нас в очной встрече. У них вратарь тянет пенальти, а сами игроки действуют пожестче. Для наших ребят это будет просто рядовая игра. А для Украины — это матч смерти. Если они нам проиграют, то им просто нельзя будет возвращаться на Украину. Их сборная просто умрет на поле. У наших игроков и так проблема с мотивацией, а в подобном матче, где им ее взять», — добавил Червиченко.

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.

В третьем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, а Северная Македония — с Нидерландами.