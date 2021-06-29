Червиченко рассказал, кого бы хотел видеть на посту главного тренера сборной России

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «СЭ» своим мнением о том, кто должен возглавить сборную России по футболу.

«Не знаю, насколько реальна кандидатура Тедеско, — сказал Червиченко «СЭ». — Эмоционально он не плох, но ведь тренер должен разговаривать со сборной на ее родном языке. Необходимо заряжать команду, подготавливать ее к играм. Может ли Тедеско кого-то поразить? Я не знаю, это очень сложно. В «Спартаке» он играл хорошо только по одной схеме. Любые попытки ее изменить приводили к плачевным результатам. Нельзя сказать, что Тедеско сильно разнообразный тренер. Не думаю, что это удачная кандидатура. Не уверен, что Тедеско — это хороший выбор».

Червиченко также считает, что сборной России нужен тренер, который сумеет донести до игроков свою мысль.

«Почему-то все очень сильно обращают внимание на какие-то ступени. Мне кажется, что об успехах можно говорить лишь встав на пьедестал. При Хиддинке взяли бронзу, но мне он не очень нравился. Сборной нужен человек, который сумеет донести до нее, что нужно делать. Футболисты у нас не сыгранные, они не понимают своей роли на поле. Либо тренер не умеет объяснять, либо до игроков не доходит. Мы играем по схеме — «грузи на Дзюбу». Нужен креативный тренер, который наработает другие схемы атаки и обороны», — добавил Червиченко.

21 июня сборная России под руководством Станислава Черчесова завершила выступление на чемпионате Европы-2020, заняв последнее место в группе. Российские футболисты одержали победу над Финляндией (1:0), а также проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4).