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Чернышев: «Испанцы на протяжении всего Евро показывают зрелищный футбол. Буду им симпатизировать»

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от полуфиналов Евро-2024.

— Я с детства болел за сборную Германии, но они уступили испанцам, к сожалению. Поэтому в матчах полуфинала у меня нет каких-то особых предпочтений среди команд, но буду поддерживать испанцев, потому что на протяжении всего турнира они показывают хороший и зрелищный футбол. Да, они, конечно, отличаются от той легендарной сборной Испании образца 2008-2012, когда там были собраны суперзвезды, которые показывали очень красивую игру. Но зато сейчас у Испании молодая команда со своим стилем и почерком. Буду им симпатизировать.

Жаль, что до стадии полуфинала не добралась какая-то темная лошадка, например, Турция или Австрия. Теперь нас ждут матчи между настоящими грандами. Лично я бы хотел, чтобы в финал вышли команды Испании и Нидерландов, — сказал Чернышов «РБ Спорт».

Первый полуфинал Евро-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Второй полуфинал между Англией и Нидерландами состоится в среду, 10 июля. Оба матча начнутся в 22.00 (мск).

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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