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27 марта, 23:40

Сербия благодаря дублю Влаховича обыграла Черногорию в отборочном турнире Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Черногория — Сербия.
Фото Reuters

Сборная Сербии одержала победу над Черногорией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

Встреча проходила в Черногории. Дублем отметился Душан Влахович, вышедший на замену во втором тайме.

Сборная Сербии с 6 очками вышла на чистое первое место в группе G. Черногория с 3 очками опустилась на третью строчку.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
27 мар, 21:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
0:2
Сербия

В параллельной встрече Венгрия на своем поле разгромила Болгарию — 3:0. Забитыми мячами отметились Балинт Вечеи, Доминик Собослаи и Мартин Адам.

После этой победы венгры с 3 очками поднялись на вторую строчку в группе G. Болгария с 0 очков после двух игр остается на последнем месте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
27 мар, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
3:0
Болгария
Футбол
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Черногории по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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