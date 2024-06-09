Голевая передача Кварацхелии помогла сборной Грузии обыграть Черногорию

Сборная Грузии в товарищеском матче одержала победу над Черногорией — 3:1.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник сборной Грузии Отар Китейшвили. На 33-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии преимущество удвоил Жорж Микаутадзе. Окончательный счет на 84-й минуте установил Буду Зивзивадзе.

Единственный гол черногорцев на 66-й минуте забил Стеван Йоветич.

Сборная Грузии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Турция (18 июня), Чехия (22 июня) и Португалия (26 июня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.