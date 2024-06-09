Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:38

Голевая передача Кварацхелии помогла сборной Грузии обыграть Черногорию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Грузии в товарищеском матче одержала победу над Черногорией — 3:1.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник сборной Грузии Отар Китейшвили. На 33-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии преимущество удвоил Жорж Микаутадзе. Окончательный счет на 84-й минуте установил Буду Зивзивадзе.

Единственный гол черногорцев на 66-й минуте забил Стеван Йоветич.

Сборная Грузии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Турция (18 июня), Чехия (22 июня) и Португалия (26 июня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Товарищеские матчи.
09 июн, 21:45. Pod Goricom (Подгорица)
Черногория
1:3
Грузия

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Черногории по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
Читайте также
Словакия попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Румынией и Украиной
«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Белом доме заявили, что Киев воспользовался разрешением бить по России оружием США
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Сборная Италии в товарищеском матче обыграла Боснию
Словакия разгромила Уэльс в товарищеском матче
Французы — фавориты Евро. Если не вмешаются интриги
Германия назвала окончательный состав на домашний Евро-2024
Защитник сборной Бельгии Менье может пропустить Евро-2024
Терехин признался, что ему не особо интересен предстоящий чемпионат Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словакия разгромила Уэльс в товарищеском матче

Сборная Италии в товарищеском матче обыграла Боснию

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости