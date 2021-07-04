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Черданцеву не интересно брать интервью у Черчесова после Евро-2020

15:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» отметил, что не заинтересован в интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

— Вот серьезно — не понимаю, что можно обсуждать в контексте сборной России? Это структура, которая живёт своей жизнью. Решает какие-то внутренние задачи. Мне как обозревателю неинтересно.

— А взять интервью у Черчесова?

— Тоже неинтересно.

— Вот как?

— Абсолютно не интересно. Я же прекрасно понимаю, что не получу ответа на вопросы, которые хочу задать. А мне неинтересно общаться, если заранее знаю, что ответа не будет.

— За последние дни с Черчесовым общались?

— Мы переписывались. Но коротко.

Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»

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Юрий Голышак все материалы автора

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