Черданцев уверен: Трушечкин должен получить ТЭФИ за работу на матче с трагедией Эриксена
Российский комментатор Георгий Черданцев отметил работу коллеги Романа Трушечкина, который комментировал матч чемпионата Европы по футболу между командами Дании и Финляндии (0:1).
В конце первого тайма встречи 29-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.
«ТЭФИ этого года лучшему комментатору безоговорочно должно уйти коллеге Роману Трушечкину. Выдержать интонационно и по смыслу такую драматическую ситуацию, которая едва не стала трагической, это высший класс. Браво», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.
Сейчас Эриксен находится в больнице в стабильном состоянии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю