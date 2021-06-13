Черданцев уверен: Трушечкин должен получить ТЭФИ за работу на матче с трагедией Эриксена

Российский комментатор Георгий Черданцев отметил работу коллеги Романа Трушечкина, который комментировал матч чемпионата Европы по футболу между командами Дании и Финляндии (0:1).

В конце первого тайма встречи 29-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

«ТЭФИ этого года лучшему комментатору безоговорочно должно уйти коллеге Роману Трушечкину. Выдержать интонационно и по смыслу такую драматическую ситуацию, которая едва не стала трагической, это высший класс. Браво», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Сейчас Эриксен находится в больнице в стабильном состоянии.